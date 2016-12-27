代码库部分
SlipPage - MetaTrader 5脚本

fxsaber
在执行中，滑点会引起非系统性的获利/亏损，

本脚本程序以账户币别输出这些滑点的值。

可以评估交易系统中订单的执行 — 滑点在其中的贡献。

在"真实订单"模式下，测试器在限价和获利订单中会使用不真实的较高的正的滑点，如果因为MT5测试器的特点，在回测结果中出现了这个问题，可以通过在以下 OnTester 和/或 OnDeinit 调用以下代码来解决：

#include <SlipPage.mqh>

// 在回测结束之后，首先调用 OnTester, 然后调用 OnDeinit 
double OnTester( void )
{
  // 返回回测中正的限价和获利订单的净滑点 (所运行的资产品种)
  return(SLIPPAGE::OnTesterBalance());
}

// 在回测结束之后，首先调用 OnTester, 然后调用 OnDeinit 
void OnDeinit( const int Reason )
{
  // 从回测余额中减去限价和获利订单(在所运行资产品种中的)正的滑点值
  SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance();

  return;
}

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16134

