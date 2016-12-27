在执行中，滑点会引起非系统性的获利/亏损，

本脚本程序以账户币别输出这些滑点的值。

可以评估交易系统中订单的执行 — 滑点在其中的贡献。

在"真实订单"模式下，测试器在限价和获利订单中会使用不真实的较高的正的滑点，如果因为MT5测试器的特点，在回测结果中出现了这个问题，可以通过在以下 OnTester 和/或 OnDeinit 调用以下代码来解决：