在执行中，滑点会引起非系统性的获利/亏损，
本脚本程序以账户币别输出这些滑点的值。
可以评估交易系统中订单的执行 — 滑点在其中的贡献。
在"真实订单"模式下，测试器在限价和获利订单中会使用不真实的较高的正的滑点，如果因为MT5测试器的特点，在回测结果中出现了这个问题，可以通过在以下 OnTester 和/或 OnDeinit 调用以下代码来解决：
#include <SlipPage.mqh> // 在回测结束之后，首先调用 OnTester, 然后调用 OnDeinit double OnTester( void ) { // 返回回测中正的限价和获利订单的净滑点 (所运行的资产品种) return(SLIPPAGE::OnTesterBalance()); } // 在回测结束之后，首先调用 OnTester, 然后调用 OnDeinit void OnDeinit( const int Reason ) { // 从回测余额中减去限价和获利订单(在所运行资产品种中的)正的滑点值 SLIPPAGE::CorrectBackTestBalance(); return; }
