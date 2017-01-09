Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
XTrendlessOS_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 859
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Indicador XTrendlessOS com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XTrendlessOS.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador XTrendlessOS_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16130
RVIDiff
Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador RVI na forma de histograma colorido.StochasticDiff
Diferença suavizada entre as linhas principal e básica do oscilador Estocástico na forma de histograma colorido.