CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

BalanceOfPower_Histogram - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
2863
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

RoboFx

O indicador Balance of Power (BOP) vem como um histograma de força em cores e na direção da tendência corrente. O histograma é colorido de acordo com os parâmetros de entrada para valores nos níveis sobrecomprados e sobrevendidos e na direção de movimento do histograma.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Originalmente este indicador foi escrito no MQL5 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 07.02.2013.

Fig.1. O indicador BalanceOfPower_Histogram

Fig.1. O indicador BalanceOfPower_Histogram

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16107

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

O Exp_RAVI Histograma é um sistema de negociação de rompimento com base nos sinais do oscilador RAVI_Histogram.

FloatPivot FloatPivot

Outra alternativa ao canal Bollinger Bands® com área interior colorida do canal.

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

Indicador de sinal tipo semáforo, baseado na taxa relativa suavizada de mudança de preço, que inclui alertas, envio de e-mails e notificações para dispositivos móveis.

ATR_Channels_HTF ATR_Channels_HTF

Indicador ATR_Channels com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.