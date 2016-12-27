Participe de nossa página de fãs
BalanceOfPower_Histogram - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
RoboFx
O indicador Balance of Power (BOP) vem como um histograma de força em cores e na direção da tendência corrente. O histograma é colorido de acordo com os parâmetros de entrada para valores nos níveis sobrecomprados e sobrevendidos e na direção de movimento do histograma.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Originalmente este indicador foi escrito no MQL5 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 07.02.2013.
Fig.1. O indicador BalanceOfPower_Histogram
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16107
