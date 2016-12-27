CodeBaseSeções
Exp_RAVI_Histogram - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
\MQL5\Experts\
Exp_RAVI_Histogram.mq5 (8.97 KB) visualização
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) visualização
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
RAVI_Histogram.mq5 (9.32 KB) visualização
O sistema de negociação de rompimento Exp_RAVI_Histogram é baseado nos sinais do oscilador RAVI_Histogram. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se existe o rompimento abaixo do nível sobrecomprado abaixo ou acima do nível sobrevendido .

Este Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador RAVI_Histogram.ex5 para ser executado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spreads diferentes de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit junto com a posição de entrada. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.

Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisors foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.

Fig. 1. As instâncias do histórico de negociações no gráfico.

Resultados dos testes para 2015 no GBPJPY H4:

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16100

