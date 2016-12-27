Participe de nossa página de fãs
Exp_RAVI_Histogram - expert para MetaTrader 5
O sistema de negociação de rompimento Exp_RAVI_Histogram é baseado nos sinais do oscilador RAVI_Histogram. O sinal é formado quando uma barra está fechando e se existe o rompimento abaixo do nível sobrecomprado abaixo ou acima do nível sobrevendido .
Este Expert Advisor requer o arquivo compilado do indicador RAVI_Histogram.ex5 para ser executado. Coloque-o na pasta <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Observe que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh permite o uso do Expert Advisors com corretoras que oferecem spreads diferentes de zero e a opção de definir Stop Loss e Take Profit junto com a posição de entrada. Você pode fazer o download de mais variantes da biblioteca no seguinte link: Algorítmos de Negociação.
Os parâmetros de entrada padrão do Expert Advisors foram usados durante os testes mostrados abaixo. Stop Loss e Take Profit não foram utilizados durante os testes.
Fig. 1. As instâncias do histórico de negociações no gráfico.
Resultados dos testes para 2015 no GBPJPY H4:
Fig. 2. Gráfico dos resultados do teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16100
