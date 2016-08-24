Реальный автор:

RoboFx

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда. Раскраска гистограммы происходит в соответствии со значениями входных параметров уровней перекупленности и перепроданности и направления движения гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 07.02.2013.

Рис.1. Индикатор BalanceOfPower_Histogram