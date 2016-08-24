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Индикаторы

BalanceOfPower_Histogram - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
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Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

RoboFx

Индикатор Balance of Power (BOP) в виде цветной гистограммы силы и направления действующего тренда. Раскраска гистограммы происходит в соответствии со значениями входных параметров уровней перекупленности и перепроданности и направления движения гистограммы.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в <каталог_данных_терминала>\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Впервые этот индикатор был реализован на MQL5 и опубликован в Code Base 07.02.2013.

Рис.1. Индикатор BalanceOfPower_Histogram

Рис.1. Индикатор BalanceOfPower_Histogram

BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF BackgroundCandle_PPO_Cloud_HTF

Индикатор, рисующий свечи с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.

PPO_SignAlert PPO_SignAlert

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