ATR_Channels_HTF - indicador para MetaTrader 5
- 1298
-
Indicador ATR_Channels com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período de gráfico do indicador (timeframe)
Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ATR_Channels.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador ATR_Channels_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16150
