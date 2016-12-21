実際の著者：

RoboFx

現在のトレンドの強さと方向の色ヒストグラムとしてのBalance of Power (BOP)指標です。ヒストグラムは、買われ過ぎと売られ過ぎのレベルおよびヒストグラムの移動方向を表す入力パラメータの値に従って色付けされます。

この指標は SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります。

この指標はもともとMQL4で書かれ2013年2月7日にコードベースに公開されました。

図1 BalanceOfPower_Histogram指標