BalanceOfPower_Histogram - Indikator für den MetaTrader 5
- 1060
Wirklicher Autor:
RoboFx
Der Balance of Power (BOP) Indikator als farbiges Histogramm der Stärke und der Richtung des aktuellen Trends. Das Historgramm wird entsprechend den Werten der Eingabeparameter für überkaufte und überverkaufte Levels und der Bewegunsrichtung gefärbt.
Der Indikator verwendet Klassen der Bibliothek SmoothAlgorithms.mqh (kopieren Sie diese in den Ordner <terminal_data_folder>\MQL5\Include). Die Verwendung der Klassen wurde im Artikel "Bildung von Kursreihenmittelwerten für Zwischenberechnungen ohne zusätzliche Puffer" ausführlich beschrieben.
Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL5 implementiert und am 07.02.2013 in der Code Base veröffentlicht.
Abb.1. Der BalanceOfPower_Histogram Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/16107
