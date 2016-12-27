CodeBaseSeções
Indicadores

PPO_SignAlert - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1403
Avaliação:
(16)
Publicado:
Atualizado:
O indicador de sinal tipo semáforo, baseado na taxa relativa suavizada de mudança de preço , que inclui alertas, envio de e-mails e notificações para dispositivos móveis.

As seguintes alterações foram feitas no código do indicador para implementar alertas, mensagens de e-mail e notificações push:

  1. Introduzidos novos parâmetros de entrada
    input uint NumberofBar=1;//Número de barras para o sinal
input bool SoundON=true; //Habilitar alertas
input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas
input bool EMailON=false; //Habilitar o envio do sinal
input bool PushON=false; //Habilitar o envio de sinal para dispositivos móveis
  2. Foram adicionadas três novas funções ao final do código do indicador: BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe()
    //+------------------------------------------------------------------+
//| Função para sinal Buy                                            |
//+------------------------------------------------------------------+
void BuySignal(string SignalSirname,      // texto do nome do indicador para email e mensagens push
               double &BuyArrow[],        // buffer do indicador com sinal de compra
               const int Rates_total,     // o número de barras atual
               const int Prev_calculated, // o número de barras no tick anterior
               const double &Close[],     // fechamento de preço
               const int &Spread[])       // spread
  {
u//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool BuySignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true;
   if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }

u//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Função do sinal Sell                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void SellSignal(string SignalSirname,      // texto do nome do indicador para email ou mensagens push
                double &SellArrow[],       // buffer do indicador com o sinal de venda
                const int Rates_total,     // o número de barras atual
                const int Prev_calculated, // o número de barras no tick anterior
                const double &Close[],     // fechamento de preço
                const int &Spread[])       // spread
  {
u//---
   static uint counter=0;
   if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0;

   bool SellSignal=false;
   bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow);
   int index;
   if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
   else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
   if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true;
   if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts)
     {
      counter++;
      MqlDateTime tm;
      TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
      string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min);
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      double Ask=Close[index];
      double Bid=Close[index];
      SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread);
      if(SeriesTest) index=int(NumberofBar);
      else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1;
      Bid+=Spread[index];
      string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits);
      string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits);
      string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod());
      if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod);
      if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
      if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod);
     }
u//---
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//|  Obtendo o prazo como uma string                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe)
  {
//----
   return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1));
//----
  }
  3. Adicionado algumas chamadas para as funções BuySignal() e SellSignal() depois do ciclo de cálculos do indicador no bloco OnCalculate() 
    u//---     
   BuySignal("PPO_Sign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
   SellSignal("PPO_Sign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread);
u//---  

Onde BuyBuffer e SellBuffer são os nomes dos buffers dos indicador para armazenar os sinais de compra e venda. Para os valores vazios nos buffers do indicador, zeros ou EMPTY_VALUE devem ser definidos.

Presume-se que a única chamada para as funções BuySignal() e SellSignal() será usada no bloco OnCalculate() do código do indicador.

O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".

Originalmente, este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 08.03.2008.

Fig.1. O indicador PPO_SignAlert no gráfico

Fig.2. O indicador PPO_SignAlert. Gerando alertas.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16108

