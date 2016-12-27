Participe de nossa página de fãs
PPO_SignAlert - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1403
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
O indicador de sinal tipo semáforo, baseado na taxa relativa suavizada de mudança de preço , que inclui alertas, envio de e-mails e notificações para dispositivos móveis.
As seguintes alterações foram feitas no código do indicador para implementar alertas, mensagens de e-mail e notificações push:
- Introduzidos novos parâmetros de entrada
input uint NumberofBar=1;//Número de barras para o sinal input bool SoundON=true; //Habilitar alertas input uint NumberofAlerts=2;//Número de alertas input bool EMailON=false; //Habilitar o envio do sinal input bool PushON=false; //Habilitar o envio de sinal para dispositivos móveis
- Foram adicionadas três novas funções ao final do código do indicador: BuySignal(), SellSignal() e GetStringTimeframe()
//+------------------------------------------------------------------+ //| Função para sinal Buy | //+------------------------------------------------------------------+ void BuySignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para email e mensagens push double &BuyArrow[], // buffer do indicador com sinal de compra const int Rates_total, // o número de barras atual const int Prev_calculated, // o número de barras no tick anterior const double &Close[], // fechamento de preço const int &Spread[]) // spread { u//--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool BuySignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(BuyArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(BuyArrow[index],_Digits) && BuyArrow[index]!=EMPTY_VALUE) BuySignal=true; if(BuySignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("BUY signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": BUY signal alert","BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": BUY signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } u//--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Função do sinal Sell | //+------------------------------------------------------------------+ void SellSignal(string SignalSirname, // texto do nome do indicador para email ou mensagens push double &SellArrow[], // buffer do indicador com o sinal de venda const int Rates_total, // o número de barras atual const int Prev_calculated, // o número de barras no tick anterior const double &Close[], // fechamento de preço const int &Spread[]) // spread { u//--- static uint counter=0; if(Rates_total!=Prev_calculated) counter=0; bool SellSignal=false; bool SeriesTest=ArrayGetAsSeries(SellArrow); int index; if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; if(NormalizeDouble(SellArrow[index],_Digits) && SellArrow[index]!=EMPTY_VALUE) SellSignal=true; if(SellSignal && counter<=NumberofAlerts) { counter++; MqlDateTime tm; TimeToStruct(TimeCurrent(),tm); string text=TimeToString(TimeCurrent(),TIME_DATE)+" "+string(tm.hour)+":"+string(tm.min); SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Close); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; double Ask=Close[index]; double Bid=Close[index]; SeriesTest=ArrayGetAsSeries(Spread); if(SeriesTest) index=int(NumberofBar); else index=Rates_total-int(NumberofBar)-1; Bid+=Spread[index]; string sAsk=DoubleToString(Ask,_Digits); string sBid=DoubleToString(Bid,_Digits); string sPeriod=GetStringTimeframe(ChartPeriod()); if(SoundON) Alert("SELL signal \n Ask=",Ask,"\n Bid=",Bid,"\n currtime=",text,"\n Symbol=",Symbol()," Period=",sPeriod); if(EMailON) SendMail(SignalSirname+": SELL signal alert","SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); if(PushON) SendNotification(SignalSirname+": SELL signal at Ask="+sAsk+", Bid="+sBid+", Date="+text+" Symbol="+Symbol()+" Period="+sPeriod); } u//--- } //+------------------------------------------------------------------+ //| Obtendo o prazo como uma string | //+------------------------------------------------------------------+ string GetStringTimeframe(ENUM_TIMEFRAMES timeframe) { //---- return(StringSubstr(EnumToString(timeframe),7,-1)); //---- }
- Adicionado algumas chamadas para as funções BuySignal() e SellSignal() depois do ciclo de cálculos do indicador no bloco OnCalculate()
u//--- BuySignal("PPO_Sign",BuyBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); SellSignal("PPO_Sign",SellBuffer,rates_total,prev_calculated,close,spread); u//---
Onde BuyBuffer e SellBuffer são os nomes dos buffers dos indicador para armazenar os sinais de compra e venda. Para os valores vazios nos buffers do indicador, zeros ou EMPTY_VALUE devem ser definidos.
Presume-se que a única chamada para as funções BuySignal() e SellSignal() será usada no bloco OnCalculate() do código do indicador.
O indicador usa classes de biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (Copie para <terminal_data_folder>\MQL5\Include). O uso das classes foi completamente descrito no artigo "Série de Preços Médios para Cálculos Intermediários sem Utilizar Buffers Adicionais".
Originalmente, este indicador foi escrito no MQL4 e publicado pela primeira vez na Base de Códigos em 08.03.2008.
Fig.1. O indicador PPO_SignAlert no gráfico
Fig.2. O indicador PPO_SignAlert. Gerando alertas.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16108
O indicador Balance of Power (BOP) vem como um histograma de força em cores e na direção da tendência corrente.Exp_RAVI_Histogram
O Exp_RAVI Histograma é um sistema de negociação de rompimento com base nos sinais do oscilador RAVI_Histogram.
Indicador ATR_Channels com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.Exp_i-SpectrAnalysis_RVI
O Expert Advisor Exp_i-SpectrAnalysis_RVI baseia-se nos sinais gerados pelo oscilador i-SpectrAnalysis_RVI.