真实作者:

RoboFx

能量均衡 (BOP) 指标是一种彩色的柱状图，显示了当前趋势的强度和方向。柱状图的颜色是根据输入参数中超买和超卖，以及柱状图的变化方向来设置的。

本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。

本指标最初是使用MQL5语言开发并且首先于2013年2月7日发布于代码库中。

图1. BalanceOfPower_Histogram 指标