BalanceOfPower_Histogram - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1615
- 等级:
-
已发布:
已更新:
真实作者:
RoboFx
能量均衡 (BOP) 指标是一种彩色的柱状图，显示了当前趋势的强度和方向。柱状图的颜色是根据输入参数中超买和超卖，以及柱状图的变化方向来设置的。
本指标使用了 SmoothAlgorithms.mqh 库中的类 (把它复制到 <terminal_data_folder>\MQL5\Include 目录下)，类的使用在文章"不使用额外的缓冲区来平均价格以用于中间计算"有完整描述。
本指标最初是使用MQL5语言开发并且首先于2013年2月7日发布于代码库中。
图1. BalanceOfPower_Histogram 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16107
Exp_RAVI_Histogram
基于 RAVI_Histogram 振荡指标信号的 Exp_RAVI_Histogram 突破交易系统。FloatPivot
可以替代布林带通道的指标，通道内部区域用颜色标记。
PPO_SignAlert
基于价格变化的相对平滑率的信号灯信号指标，它可以提醒，发送电子邮件和向手机设备发送推送通知。Exp_i-SpectrAnalysis_RVI
Exp_i-SpectrAnalysis_RVI EA 交易是基于 i-SpectrAnalysis_RVI 震荡指标生成的信号的。