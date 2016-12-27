CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

RAVI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
878
Avaliação:
(14)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

O indicador RAVI_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Período do indicador no gráfico (timeframe)

O indicador requer o arquivo RAVI_Histogram.mq5. Coloque-o no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador RAVI_Histogram_HTF <

Fig.1. O indicador RAVI_Histogram_HTF <

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16098

Sistema de Negociação SAR Sistema de Negociação SAR

O Sistema de Negociação SAR ilustra o funcionamento do "Stop and Reversal" (SAR), desenvolvido por Welles Wilder. O Expert Advisor verifica a presença de uma posição aberta e começa a mover o stop loss com uma aceleração parabólica.

KalmanFilter_StDev_HTF KalmanFilter_StDev_HTF

O indicador KalmanFilter_StDev vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada.

FloatPivot FloatPivot

Outra alternativa ao canal Bollinger Bands® com área interior colorida do canal.

Exp_RAVI_Histogram Exp_RAVI_Histogram

O Exp_RAVI Histograma é um sistema de negociação de rompimento com base nos sinais do oscilador RAVI_Histogram.