RAVI_Histogram_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações:
- 878
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
O indicador RAVI_Histogram vem com a opção de seleção do timeframe disponível nos parâmetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Período do indicador no gráfico (timeframe)
O indicador requer o arquivo RAVI_Histogram.mq5. Coloque-o no <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador RAVI_Histogram_HTF <
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/16098
