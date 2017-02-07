CodeBaseKategorien
ZZ Fibo Trader - Experte für den MetaTrader 5

Ansichten:
1587
Rating:
(24)
Veröffentlicht:
Der EA ZZ Fibo Trader wurde für die Illustration der Verwendung des Indikators Simple ZZ Fibo im einfachen Handelssystem erstellt.

Der Indikator Simple ZZ Fibo wurde speziell für die Nutzung in den EAs entworfen. Die Informationen über die Werte der Preise, die den aufgebauten Ebenen Fibonacci entsprechen, werden in Puffern des Indikators (von 2 bis 8) geschrieben, woher sie in den EA kopiert werden können.

Der EA öffnet eine Position nach dem Rückdurchbruch der ganz oberen Ebene, was als ein Elementarfilter für die falschen Durchbrüche gilt.

Für die Schließung der Positionen verwendet der EA ein parabolisches Trailing-System der Preise (SAR) Wilder.

EA waits for price to breakethrough one of the fibo. level. In case of reverse breakthrough EA trades in a direction of reverse breakthrough.

