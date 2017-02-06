ZZ Fibo Trader エキスパートアドバイザーは、シンプルな取引システムでのSimple ZZ Fibo指標の使用方法を示すために設計されています。

Simple ZZ Fiboは特別に取引エキスパート向けに設計されています。プロットされたフィボナッチレベルに対応する価格値に関する情報は、指標バッファ（2〜8）に格納され、そこからエキスパートにコピーすることができます。

EAは、トップレベルの逆ブレイクアウトの後にポジションを開きます。これは、誤ったブレークアウトをフィルタするのに最も簡単な方法です。

ポジションの決済には、EAはWilderの価格トレイリングの放物線方式（SAR）を使用しています。