Por que é necessário:

Esta classe ajudará a organizar o intercâmbio de dados entre seus programas, caso você desenvolva para o "Mercado" ou não queira usar os DLLs do sistema.

Para outros casos, há maneiras mais rápidas e fiáveis para vincular aplicativos. O intercâmbio é implementado por uma estrutura simples.

Variantes de uso:

É necessário transferir os dados do Expert Advisor para o indicador ou para outro Expert Advisor; É preciso fazer um indicador que exiba informações em várias janelas (ou na janela principal e subjanela); É necessário, fazer a visualização dos valores calculados para o Expert Advisor - em cujo interior são realizados todos os cálculos necessários -.

Como trabalhar com isto:

Vou citar um exemplo de transferência de dados a partir de um Expert Advisor para um indicador.

No Expert Advisor 1.1. Criamos a instância de classe: CInterchange Exp_buffer; 1.2. Na OnInit(), definimos o prefixo do nome das variáveis globais. Para evitar conflitos com outras instâncias da classe, é necessário especificar um nome único para cada uma: Exp_buffer.SetPrefixNameForSave( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 1.3. O algoritmo é implementado através de eventos personalizados. É indispensável adicionar a seguinte cadeia de caracteres no manipulador OnChartEvent(): Exp_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Uma vez que os dados para a transferência estejam prontos (como exemplo temos a estrutura Exp_Data), será necessário chamar o método: Exp_buffer.SendDataStart(Exp_Data); 1.4. Não se esqueça de destruir a instância de classe ao anular a inicialização do programa:

Exp_buffer.Destroy();

No indicador

2.1. Criamos a instância de classe: CInterchange Ind_buffer; 2.2. Na OnInit(), definimos o prefixo do nome das variáveis globais. Ele deve corresponder à fonte, isto é, ser o mesmo que no passo 1.1.

Ind_buffer.SetPrefixNameForLoad( _Symbol + "_" +( string ) _Period ); 2.3. Para iniciar o processo de obtenção de dados, é necessário chamar o método GetDataStart() com o parâmetro Ind_data (estrutura na qual irá ser feita a entrada de dados a partir do Expert Advisor): Ind_buffer.GetDataStart(Ind_data); 2.4. O algoritmo é implementado através de eventos personalizados. É necessário adicionar à cadeia de caracteres seguinte ao manipulador OnChartEvent(): Ind_buffer.OnEvent(id,lparam,dparam,sparam); Se o processo de transferência for concluído - método: Ind_buffer.GetDataFinish(Ind_data) retornará true. 2.5. Não se esqueça de destruir a instância de classe ao anular a inicialização do programa: Ind_buffer.Destroy();

Vídeo com exemplo de trabalho: