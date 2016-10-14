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ZZ Fibo Trader - эксперт для MetaTrader 5
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Советник ZZ Fibo Trader создан для иллюстрации использования индикатора Simple ZZ Fibo в простой торговой системе.
Индикатор Simple ZZ Fibo специально спроектирован для использования в торговых советниках. Информация о значении цен, соответствующих построенным уровнем Фибоначчи, записывается в буферы индикатора (со 2 по 8), откуда могут быть скопированы в советник.
Советник открывает позицию после обратного пробоя самого верхнего уровня, что является простейшим фильтром ложных пробоев.
Для закрытия позиций советник использует параболическую систему трейлинга цены (SAR) Уайлдера.
Показывает тиковую ценовую историю (Bid/Ask) внутри всех видимых баров.ZigZag_MACD
ЗигЗаг, построенный на гистограмме MACD.
Арифметическая и геометрическая скользящие средние.Simulator regular expressions
Скрипт позволяет "пощупать" регулярные выражения.