Советник ZZ Fibo Trader создан для иллюстрации использования индикатора Simple ZZ Fibo в простой торговой системе.

Индикатор Simple ZZ Fibo специально спроектирован для использования в торговых советниках. Информация о значении цен, соответствующих построенным уровнем Фибоначчи, записывается в буферы индикатора (со 2 по 8), откуда могут быть скопированы в советник.

Советник открывает позицию после обратного пробоя самого верхнего уровня, что является простейшим фильтром ложных пробоев.

Для закрытия позиций советник использует параболическую систему трейлинга цены (SAR) Уайлдера.