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Советники

ZZ Fibo Trader - эксперт для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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Советник ZZ Fibo Trader создан для иллюстрации использования индикатора Simple ZZ Fibo в простой торговой системе.

Индикатор Simple ZZ Fibo специально спроектирован для использования в торговых советниках. Информация о значении цен, соответствующих построенным уровнем Фибоначчи, записывается в буферы индикатора (со 2 по 8), откуда могут быть скопированы в советник.

Советник открывает позицию после обратного пробоя самого верхнего уровня, что является простейшим фильтром ложных пробоев.

Для закрытия позиций советник использует параболическую систему трейлинга цены (SAR) Уайлдера.

EA waits for price to breakethrough one of the fibo. level. In case of reverse breakthrough EA trades in a direction of reverse breakthrough.

Тиковый индикатор Ticks Тиковый индикатор Ticks

Показывает тиковую ценовую историю (Bid/Ask) внутри всех видимых баров.

ZigZag_MACD ZigZag_MACD

ЗигЗаг, построенный на гистограмме MACD.

YGMA YGMA

Арифметическая и геометрическая скользящие средние.

Simulator regular expressions Simulator regular expressions

Скрипт позволяет "пощупать" регулярные выражения.