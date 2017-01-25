请观看如何免费下载自动交易
ZZ Fibo Trader EA交易是设计用于展示Simple ZZ Fibo指标在一个简单交易系统中的使用。
Simple ZZ Fibo是特别设计用于在EA交易中使用的，对应着画出的斐波那契水平线的价格信息保存在指标缓冲区中(从 2 到 8), 它们可以被复制到EA交易中。
本 EA 会在突破最高水平线反转的时候建立仓位，它是一个假突破的最简单的过滤器，
对于仓位的关闭，EA使用了Wilder的跟踪价格的抛物线系统(SAR).
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16027
