ZZ Fibo Trader EA交易是设计用于展示Simple ZZ Fibo指标在一个简单交易系统中的使用。

Simple ZZ Fibo是特别设计用于在EA交易中使用的，对应着画出的斐波那契水平线的价格信息保存在指标缓冲区中(从 2 到 8), 它们可以被复制到EA交易中。

本 EA 会在突破最高水平线反转的时候建立仓位，它是一个假突破的最简单的过滤器，

对于仓位的关闭，EA使用了Wilder的跟踪价格的抛物线系统(SAR).