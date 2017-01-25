代码库部分
ZZ Fibo Trader

ZZ Fibo Trader EA交易是设计用于展示Simple ZZ Fibo指标在一个简单交易系统中的使用。

Simple ZZ Fibo是特别设计用于在EA交易中使用的，对应着画出的斐波那契水平线的价格信息保存在指标缓冲区中(从 2 到 8), 它们可以被复制到EA交易中。

本 EA 会在突破最高水平线反转的时候建立仓位，它是一个假突破的最简单的过滤器，

对于仓位的关闭，EA使用了Wilder的跟踪价格的抛物线系统(SAR).

EA等待价格突破一条斐波那契水平线，如果有反向突破，EA交易进行一个与突破反向的交易。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/16027

定时交易 定时交易

演示了基于 OnTimer 事件进行交易的简单代码。当计时器触发时，EA交易会交替进行买入和卖出交易，使用的是固定的止损和获利值。

Interchange Interchange

用于在程序之间交换数据的类。它使得可以通过终端的全局变量把固定大小的结构从一个程序传给另一个程序。

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

计算了收盘价的上升和下降的简单趋势指标。

所有交易的数据 所有交易的数据

本指标实时根据交易品种显示交易总数。