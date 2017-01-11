El Asesor Experto ZZ Fibo Trader está creado para demostrar el uso del indicador Simple ZZ Fibo en un sistema de trading simple.

El indicador Simple ZZ Fibo ha sido diseñado especialmente para el uso en los Asesores Expertos. La información sobre el valor de los precios correspondientes a los construidos por el nivel de Fibo se escribe en los búferes del indicador (de 2 a 8), de donde pueden ser copiados al EA.

El EA abre una posición después de la ruptura inversa del nivel superior, lo que representa el filtro simplísimo de las rupturas falsas.

Para cerrar las posiciones, el EA, utiliza el sistema parabólico del trailing del precio (SAR) de Wilder.