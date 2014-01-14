CodeBaseSeções
Instantaneous Trendline - indicador para MetaTrader 5

Witold Wozniak
Nikolay Kositsin
2997
(17)
Witold Wozniak

O indicador é inspirado pelo artigo de John Ehlers, "Using The Fisher Transform", publicado em novembro de 2002 na revista "Technical Analysis Of Stock & Commodities".

Este indicador mostra sinais de compra e venda. O sistema de negociação mais simples para trabalhar com o indicador consiste em utilizar o cruzamento das médias móveis para as entradas e saídas do mercado.

IndicadorInstantaneous Trendline

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/538

