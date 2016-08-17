Participe de nossa página de fãs
WmiVol_Pluse - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Murad Ismayilov
Indicador de volatilidade intra-dia sem latência que recomenda uma zona de negociação para estratégias intra-dia.
É necessário calcular o momento apropriado para negociar entre 07:00 e 21:00 (quando as cotações mudam rapidamente).
Se não conhecer o instrumento, isso poderá ser um problema. Este indicador conta todas as barras no gráfico, exibe estatísticas e mostra o momento de maior atividade. Como critério de atividade é selecionada a altura das velas (High menos Low). As barras azules indicam a uma forte atividade, enquanto as barras cor-de-rosa mostram uma baixa atividade. É possível utilizar esse indicador como filtro para diferentes estratégias que exigem instrumento altamente ativos.
Nessa versão do indicador, graças ao parâmetro de entrada, foi adicionada a possibilidade de alterar o timeframe de cálculo do indicador e utilizá-lo em quaisquer gráficos
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; //Timeframe
Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.02.2014.
Fig.1. Indicadores WmiVol_Pluse
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15927
