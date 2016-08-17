Autor real:

Murad Ismayilov

Indicador de volatilidade intra-dia sem latência que recomenda uma zona de negociação para estratégias intra-dia.

É necessário calcular o momento apropriado para negociar entre 07:00 e 21:00 (quando as cotações mudam rapidamente).

Se não conhecer o instrumento, isso poderá ser um problema. Este indicador conta todas as barras no gráfico, exibe estatísticas e mostra o momento de maior atividade. Como critério de atividade é selecionada a altura das velas (High menos Low). As barras azules indicam a uma forte atividade, enquanto as barras cor-de-rosa mostram uma baixa atividade. É possível utilizar esse indicador como filtro para diferentes estratégias que exigem instrumento altamente ativos.

Nessa versão do indicador, graças ao parâmetro de entrada, foi adicionada a possibilidade de alterar o timeframe de cálculo do indicador e utilizá-lo em quaisquer gráficos

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ;

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 28.02.2014.

Fig.1. Indicadores WmiVol_Pluse