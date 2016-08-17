Participe de nossa página de fãs
DarvasBoxes_System_Digit - indicador para MetaTrader 5
- 1241
-
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal DarvasBoxes com arredondamento dos níveis do indicador (até o número desejado de dígitos) e exibição, na forma de etiquetas de preços, dos últimos níveis de ruptura do canal. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variável dígito:
input uint Digit=2; //número de casas decimais para arredondamento
Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Azul — crescimento do ativo financeiro; vermelho — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
Fig.1. Indicator DarvasBoxes_System_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15922
