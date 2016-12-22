CodeBaseKategorien
WmiVol_Pluse - Indikator für den MetaTrader 5

Indikator der Intraday-Volatilität ohne Verzögerung. Der Indikator empfiehlt eine Handelszone für Intraday-Strategien.

Häufig ist es notwendig, die optimale Zeit für den Handel zu berechnen, wenn die Kurse sich schnell ändern (z.B. von 07:00 bis 21:00).

Wenn man mit dem Symbol nicht vertraut ist, kann das kompliziert sein. Dieser Indikator liest alle Balken auf dem Chart und zeigt die Statistik an, zu welcher Tageszeit die höchste Aktivität zu verzeichnen ist. Die Höhe der Kerze (High minus Low) wurde als das Kriterium der Aktivität ausgewählt. Mit blauen Balken wird eine hohe Aktivität hervorgehoben, mit rosa - eine niedrige. Der Indikator kann als Filter für verschiedene Strategien genutzt werden, die eine hohe Aktivität des Symbols benötigen.

In dieser Version erlaubt der Inputparameter, den Zeitrahmen der Berechnung des Indikators zu ändern und diesen Indikator auf jedem Chart zu nutzen

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1;         //Timeframe

Dieser Indikator wurde ursprünglich in MQL4 geschrieben und am 28.02.2014 in der Code Base veröffentlicht.

Abb.1. Der WmiVol_Pluse Indikator

Abb.1. Der WmiVol_Pluse Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15927

