Donchian_Channels_System_HTF - indicador para MetaTrader 5
Visualizações: 1129
- 1129
Avaliação:
-
Publicado:
Atualizado:
Indicador Donchian_Channels_System com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Donchian_Channels_System.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Donchian_Channels_System
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15923
