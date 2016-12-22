代码库部分
无延迟日内波动指标。建议将它用在日内策略的交易区域。

通常, 当报价急速变化时 (例如, 从 07:00 到 21:00), 有必要计算交易的最佳时间。

如果对金融工具不熟悉, 这可能是一个问题。此指示器读取图表上的所有柱线, 并显示一天中最具活跃度时段的统计信息。选择蜡烛高度(最高价减去最低价) 作为活跃度的标准。高活跃度以蓝色加亮柱线, 低的 - 粉红色。指标可作为需要金融工具高活跃度的不同策略的过滤器。

在此版本中, 输入参数允许更改指标的计算时间范围, 并在任何图表上使用该指标

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1;         //时间帧

原版指标以 MQL4 语言编写, 并于 2014.02.28 首次发表在 代码库

图例.1. 指标 WmiVol_Pluse

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/15927

