Реальный автор:

Murad Ismayilov

Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.

Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).

Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется синими барами, низкая — розовыми. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.

В данной версии индикатора с помощью входного параметра добавлена возможность менять таймфрейм расчёта индикатора и использовать индикатор на любых графиках

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_D1 ;

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 28.02.2014.

Рис.1. Индикатора WmiVol_Pluse