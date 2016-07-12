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Индикаторы

WmiVol_Pluse - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2688
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Обновлен:
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Реальный автор:

Murad Ismayilov

Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.

Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).

Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется синими барами, низкая — розовыми. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.

В данной версии индикатора с помощью входного параметра добавлена возможность менять таймфрейм расчёта индикатора и использовать индикатор на любых графиках

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1;         //Таймфрейм

Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 28.02.2014.

Рис.1. Индикатора WmiVol_Pluse

Рис.1. Индикатора WmiVol_Pluse

PChannel_System_Digit PChannel_System_Digit

Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.

PChannel_System_HTF PChannel_System_HTF

Индикатор PChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

PriceDistribution PriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением цен.

MinPriceDistribution MinPriceDistribution

Вертикальная гистограмма с распределением минимумов.