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WmiVol_Pluse - индикатор для MetaTrader 5
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Реальный автор:
Murad Ismayilov
Индикатор внутридневной волатильности без запаздывания, рекомендует зону торговли для внутридневных стратегий.
Часто бывает нужно вычислить оптимальное время для торговли, когда котировки меняются быстро (к примеру, c 07:00 до 21:00).
Если инструмент не знаком, это может представлять проблему. Этот индикатор читает все бары на графике и выводит статистику, в какое время дня наблюдались наибольшая активность. В качестве критерия активности выбрана высота свечи (High минус Low). Высокая активность выделяется синими барами, низкая — розовыми. Индикатор можно использовать как фильтр для различных стратегий, требующих высокую активность инструмента.
В данной версии индикатора с помощью входного параметра добавлена возможность менять таймфрейм расчёта индикатора и использовать индикатор на любых графиках
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_D1; //Таймфрейм
Впервые этот индикатор был реализован на MQL4 и опубликован в Code Base 28.02.2014.
Рис.1. Индикатора WmiVol_Pluse
Индикатор, реализующий пробойную систему с использованием канала PChannel_System, с возможностью округлять уровни канала на требуемое количество порядков и отображением последних пробойных уровней канала в виде ценовых меток.PChannel_System_HTF
Индикатор PChannel_System с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.
Вертикальная гистограмма с распределением цен.MinPriceDistribution
Вертикальная гистограмма с распределением минимумов.