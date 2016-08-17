O experto Exp_Fisher_org_v1 baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador Fisher_org_v1. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se, por um lado, houver uma interseção entre a linha de sinal e a linha principal e, por outro, a cor da linha do indicador mudar.

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fisher_org_v1 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H12:

Fig. 2. Gráfico de resultados de teste