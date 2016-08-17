Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Exp_Fisher_org_v1 - expert para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 804
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
O experto Exp_Fisher_org_v1 baseia-se nas alterações dos sinais do oscilador Fisher_org_v1. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se, por um lado, houver uma interseção entre a linha de sinal e a linha principal e, por outro, a cor da linha do indicador mudar.
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Fisher_org_v1 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig. 1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados dos testes para 2015 no par USDCHF H12:
Fig. 2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15873
Isolação da tendência e filtragem de ruído utilizando o método de análise singular de espectro. O controle de parâmetros do indicador permite gerenciar a suavidade da tendência isolada e o limite da filtragem de ruído.Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Indicador Volume_Weighted_MA com preenchimento do espaço do gráfico usando um fundo colorido, com exibição do valor mais recente sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do indicador até um número necessário de dígitos.
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador Fisher_org_v1.Volume_Weighted_MACandle
Indicador Volume_Weighted_MA sob a forma de uma vela.