Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Volume_Weighted_MA_Digit_System - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 2164
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor real:
StatBars TO
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.
Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; vermelho — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.
As etiquetas de preços marcam os últimos valores do canal utilizado como nível de fuga.
Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15879
Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo JFatl_Digit.Volume_Weighted_MACandle
Indicador Volume_Weighted_MA sob a forma de uma vela.
Indicador de sinal marcador de semáforo com uso de saída da zona de sobrevenda/sobrecompra do oscilador clássico Fisher_org_v1 com emissão de alertas, envio de e-mails e mensagens push para o seu smartphone.Exp_Fisher_org_v1_Sign
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador Fisher_org_v1_Sign.