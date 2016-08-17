Autor real:

StatBars TO

Indicador que implementa um sistema de fuga (breakout) com uso do canal construído nos High e Low, de uma série de preços, processados pelo algoritmo Volume_Weighted_MA_Digit.



Ao sair o preço a partir do canal cinza, a barra fica pintada numa cor que coincide com a direção da tendência. Verde — crescimento do ativo financeiro; vermelho — queda do ativo financeiro. As cores brilhantes correspondem à coincidência entre a direção da vela e a direção da tendência, enquanto as cores escuras indicam a oposição entre a direção da vela e a direção da tendência.

As etiquetas de preços marcam os últimos valores do canal utilizado como nível de fuga.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA_Digit