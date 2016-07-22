Verdadeiro autor:

StatBars TO

A ideia deste indicador de média móvel baseia-se em dar à barra com um maior volume maior peso no cálculo da média. O volume é somado para as barras Length, em seguida, o volume de cada um destas barras é dividido pela soma, ou seja, pelo peso de cada barra.

Na formula final, somamos o produto dos preços pelo peso de cada preço para o período Length.

Este indicador foi implementado pela primeira vez na MQL4 e publicado no CodeBase da mql4.com a 14.06.2016.

Fig.1. Indicador Volume_Weighted_MA