O indicador técnico Ease of Movement (EMV) é utilizado para mostrar a relação entre a taxa de variação dos preços e o volume do mercado.



O indicador Ease of Movement foi desenvolvido por Richard W. Arms, Jr., que é conhecido como o autor do famoso indicador chamado Arms Index. EMV é calculado como uma relação entre o movimento do ponto médio e o volume (Volume/ High - Low).



Sua fórmula básica se parece da seguinte maneira:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)



onde:

Midpoint Move = (today's high + today's low)/2 - (yesterday's high + yesterday's low)/2



Como regra, o valor do indicador EMV é suavizado por uma média móvel contendo um período de suavização igual a 14 velas.



O crescimento de EMV mostra que os preços avançaram sob baixos volumes e o volume baixo poderá em breve levar a mudanças de preços significativas ao mercado. O EMV descendente mostra que os preços caíram sob baixo volume e o volume baixo poderá em breve levar a mudanças de preços significativas ao mercado. Um valor de EMV próximo a zero significa que o mercado está "pesado", ou seja, é necessário um considerável volume a curto prazo para movimentar os preços do mercado.

Valores positivos grandes mostram que os preços estão subindo, enquanto o volume se mantém baixo. Valores negativos grandes mostram que os preços estão caindo, enquanto o volume se mantém baixo.

Sinais:

O indicador dá um sinal de compra quando EMV cruza a linha zero e vai para cima.

O indicador dá um sinal de venda quando EMV cai abaixo da linha zero.

O indicador mostra que quanto menor é a faixa de movimento dos preços e "mais pesado" é o volume, menor será a liberdade de movimento.



Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre um conjunto de dez versões disponíveis:

SMA - média móvel simples; EMA - média móvel exponencial; SMMA - média móvel suavizada; LWMA - média móvel ponderada linear; JJMA - média adaptativa JMA; JurX - suavização ultra linear; ParMA - suavização parabólica; T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson; VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande; AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".



