O indicador técnico Ease of Movement (EMV) é utilizado para mostrar a relação entre a taxa de variação dos preços e o volume do mercado.

O indicador Ease of Movement foi desenvolvido por Richard W. Arms, Jr., que é conhecido como o autor do famoso indicador chamado Arms Index. EMV é calculado como uma relação entre o movimento do ponto médio e o volume (Volume/ High - Low).

Sua fórmula básica se parece da seguinte maneira:

EMV = Midpoint Move/ (Volume/ High-Low)

onde:

  • Midpoint Move = (today's high + today's low)/2 - (yesterday's high + yesterday's low)/2

Como regra, o valor do indicador EMV é suavizado por uma média móvel contendo um período de suavização igual a 14 velas.

  1. O crescimento de EMV mostra que os preços avançaram sob baixos volumes e o volume baixo poderá em breve levar a mudanças de preços significativas ao mercado.
  2. O EMV descendente mostra que os preços caíram sob baixo volume e o volume baixo poderá em breve levar a mudanças de preços significativas ao mercado.
  3. Um valor de EMV próximo a zero significa que o mercado está "pesado", ou seja, é necessário um considerável volume a curto prazo para movimentar os preços do mercado.

Valores positivos grandes mostram que os preços estão subindo, enquanto o volume se mantém baixo. Valores negativos grandes mostram que os preços estão caindo, enquanto o volume se mantém baixo.

Sinais:

  • O indicador dá um sinal de compra quando EMV cruza a linha zero e vai para cima.
  • O indicador dá um sinal de venda quando EMV cai abaixo da linha zero.

O indicador mostra que quanto menor é a faixa de movimento dos preços e "mais pesado" é o volume, menor será a liberdade de movimento.

Este indicador permite selecionar um tipo de suavização dentre um conjunto de dez versões disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização. Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100. Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor. Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA. Estes parâmetros não afetam a suavização de outros algoritmos. Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Valor de Ease of Movement

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/521

