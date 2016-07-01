Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :



input uint Digit=2;

В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit