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Индикаторы

Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Nikolay Kositsin

Nikolay Kositsin

4.4 (23)
В мире, которым правят судебные приставы, не бывает и не может быть в принципе бесплатных интернет-нянек!!!
23 продукта 7 статей 3560 кодов 4 темы 950 комментариев
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Просмотров:
2535
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
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Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :

input uint Digit=2; //количество разрядов округления

В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit

Volume_Weighted_MA_StDev_HTF Volume_Weighted_MA_StDev_HTF

Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Fisher_org_v1 Fisher_org_v1

Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.

Volume_Weighted_MACandle Volume_Weighted_MACandle

Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде.

Fisher_org_v1_Sign Fisher_org_v1_Sign

Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.