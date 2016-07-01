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Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор Volume_Weighted_MA с заливкой пространства графика цветным фоном, с отображением последнего значения в виде ценовой метки и с возможностью округлять уровни индикатора на требуемое количество порядков. Порядок округления определяется входной переменной индикатора Digit :
input uint Digit=2; //количество разрядов округления
В качестве линии разделения цвета представлен сам мувинг.
Рис.1. Индикатор Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Индикатор Volume_Weighted_MA_StDev с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Fisher_org_v1
Индикатор Fisher Transform. Он показывает текущие движения, а установленные уровни часто выступают переломными моментами.
Индикатор Volume_Weighted_MA в свечном виде.Fisher_org_v1_Sign
Семафорный стрелочный сигнальный индикатор с использованием выхода из зон перекупленности и перепроданности осциллятора Fisher_org_v1.