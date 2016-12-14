無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - MetaTrader 5のためのインディケータ
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャートスペースを色付きの背景で塗りつぶし、最新の値を価格ラベルとして表示し、チャネルレベルを必要な桁数まで丸めることができるVolume_Weighted_MA指標。四捨五入後の桁数はDigit入力で設定されます。
input uint Digit=2; // 四捨五入後の桁数
移動平均そのものが色の区切り線として機能します。
図1 Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15859
