Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit - Indikator für den MetaTrader 5
1117
- 1117
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
Der Indikator Volume_Weighted_MA mit der farbigen Hintergrund-Ausfüllung des Chartsraums, mit der Anzeige des letzten Wertes in Form von einer Preismarkierung und mit der Möglichkeit, die Ebene des Indikators zur erforderlichen Anzahl der Ordnung abzurunden. Die Folge der Abrundung wird von der Eingangsvariable des Indikators Digit bestimmt:
input uint Digit=2; //Die Anzahl der Ränge der Abrundung
Als die Trennlinie der Farbe wurde selbst der Moving dargestellt.
in Abb.1. Der Indikator Volume_Weighted_MA_Cloud_Digit
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15859
