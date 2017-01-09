CodeBaseSeções
Scripts

Stat - script para MetaTrader 5

Aliaksandr Yemialyanau
Visualizações:
1857
Avaliação:
(28)
Publicado:
O script exibe no gráfico breves estatísticas da negociação do instrumento para o período definido, isto é, o número de transações, lucro, fator de lucro.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/11723

