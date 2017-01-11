El código ha sido escrito para ilustrar la aplicación del temporizador. Este Asesor Experto abre una operación en una dirección aleatoria en el momento de la llegada de la señal de parte del temporizador.

Si en el momento de la llegada de la señal del temporizador hay posiciones abiertas, el EA omitirá la señal.

En los parámetros de entrada se puede configurar los parámetros del temporizador, así como el tamaño del Stop Loss y Take Profit.