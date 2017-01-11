CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Trade on Timer - Asesor Experto para MetaTrader 5

[Eliminado] | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
998
Ranking:
(14)
Publicado:
timer_trade.mq5 (3.36 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

El código ha sido escrito para ilustrar la aplicación del temporizador. Este Asesor Experto abre una operación en una dirección aleatoria en el momento de la llegada de la señal de parte del temporizador.

Si en el momento de la llegada de la señal del temporizador hay posiciones abiertas, el EA omitirá la señal.

En los parámetros de entrada se puede configurar los parámetros del temporizador, así como el tamaño del Stop Loss y Take Profit.

This EA opens random direction positions on timer signals.

In some randome cases this randome timer trader could be pretty profitable

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/15849

Exp_iWPRSign Exp_iWPRSign

Sistema de trading a base de las señales del indicador iWPRSign.

trend_arrows_HTF trend_arrows_HTF

El indicador trend_arrows permite cambiar el período de tiempo del indicador en los parámetros de entrada.

ZZ Fibo Trader ZZ Fibo Trader

ZZ Fibo Trader es una simple ilustración del uso del indicador Simple ZZ Fibo que construye las líneas de Fibonacci sobre las ondas largas de impulso del zigzag. Además. el algoritmo demuestra el trabajo del sistema parabólico del desplazamiento de Stop Loss.

Exp_BalanceOfPower_Histogram Exp_BalanceOfPower_Histogram

El Asesor Experto Exp_BalanceOfPower_Histogram ha sido diseñado a base del cambio de la dirección del movimiento del indicador BalanceOfPower_Histogram.