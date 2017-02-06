このコードは、タイマーの使用方法を説明するために設計されています。このエキスパートアドバイザーは、タイマーからのシグナルが到着するとランダムな方向で取引を開きます。

タイマーのシグナルが到着したときにポジションが存在する場合、EAはシグナルをスキップします。

決済逆指値/決済指値はタイマーパラメータ同様に入力パラメータで設定できます。