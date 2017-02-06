コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

Timerでの取引 - MetaTrader 5のためのエキスパート

ビュー:
1048
評価:
(14)
パブリッシュ済み:
このコードは、タイマーの使用方法を説明するために設計されています。このエキスパートアドバイザーは、タイマーからのシグナルが到着するとランダムな方向で取引を開きます。

タイマーのシグナルが到着したときにポジションが存在する場合、EAはシグナルをスキップします。

決済逆指値/決済指値はタイマーパラメータ同様に入力パラメータで設定できます。

このEAは、タイマーシグナルを受け取るとランダムな方向でポジションを開きます。

いくつかのランダムなケースでは、このランダムタイマートレーダーはかなり利益を得ることができます。

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/15849

交換 交換

プログラム間でデータを交換するためのクラス。端末のグローバル変数を介してプログラム間で任意のサイズの構造体を渡すことができます。

DownloadHistory DownloadHistory

現在の銘柄の履歴データをダウンロードして進行状態を示すためのスクリプトです。

ZZ Fibo Trader ZZ Fibo Trader

ZZ Fibo Traderは、ZigZagの長い衝撃波にフィボナッチ線をプロットするSimple ZZ Fiboの使い方を簡単に示しています。さらに、このアルゴリズムは、決済逆指値を動かすための放物系の動作を示しています。

i4_DRF_v2 i4_DRF_v2

終値の上昇と下落の計算を伴う単純なトレンド指標。