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Trade on Timer - эксперт для MetaTrader 5

[Удален] | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
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Код написан для иллюстрации применения таймера. Данный советник открывает сделку в случайном направлении в момент поступления сигнала от таймера.

Если в момент прихода сигнала таймера есть открытые позиции, советник пропустит сигнал таймера.

Параметры таймера, а также размер стоп-лоса и тейк-профита можно настраивать в входных параметрах.

This EA opens random direction positions on timer signals.

In some randome cases this randome timer trader could be pretty profitable

Exp_MFI_Slowdown Exp_MFI_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора MFI_Slowdown.

Exp_WPR_Slowdown Exp_WPR_Slowdown

Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPR_Slowdown.

Fibo Retracement Trader Fibo Retracement Trader

Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.

Tick Chart Tick Chart

Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.