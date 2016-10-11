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Trade on Timer - эксперт для MetaTrader 5
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Код написан для иллюстрации применения таймера. Данный советник открывает сделку в случайном направлении в момент поступления сигнала от таймера.
Если в момент прихода сигнала таймера есть открытые позиции, советник пропустит сигнал таймера.
Параметры таймера, а также размер стоп-лоса и тейк-профита можно настраивать в входных параметрах.
Торговая система, построенная на сигналах индикатора MFI_Slowdown.Exp_WPR_Slowdown
Торговая система, построенная на сигналах индикатора WPR_Slowdown.
Советник строит сетку Фибоначчи на базе стандартного индикатора ZigZag и торгует коррекции от всех уровней. Уровни заданы постоянно и не настраиваются пользователем.Tick Chart
Индикатор показывает Ask и Bid, которые берутся из реальной тиковой истории. Также, визуально сравнивая Ask и Bid, можно оценить, как менялся спред.