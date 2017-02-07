und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Trade on Timer - Experte für den MetaTrader 5
- 926
-
Der Code wurde für die Illustration der Anwendung des Timers geschrieben. Der vorliegende EA öffnet das Trade in einer zufälligen Richtung im Moment des Eingangs des Signals vom Timer.
Wenn die offenen Positionen im Moment des Eingangs des Signals vom Timer gibt, der EA lässt das Signal des Timers durch.
Die Parameter des Timers, sowie der Umfang des Stop-Loss und Take-Profit kann man in den Eingangsparametern einstellen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/15849
