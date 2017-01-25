请观看如何免费下载自动交易
本代码是设计用于演示计时器的使用的。这个EA交易在收到来自计时器的信号时在随机的方向上进行交易，
如果当计时器信号到来时已经有了建立的仓位，EA将跳过计时器信号。
计时器的参数，以及止损和获利值可以在输入参数中设置。
Interchange
用于在程序之间交换数据的类。它使得可以通过终端的全局变量把固定大小的结构从一个程序传给另一个程序。Stat
本脚本程序显示了在指定时间段内的资产交易简要统计信息 - 交易数量，利润，利润因数。
ZZ Fibo Trader
ZZ Fibo Trader 简单地展示了 Simple ZZ Fibo 的使用, 它在之字转向的波动中绘制斐波那契线。另外，算法还展示了通过抛物线系统进行移动止损的操作。i4_DRF_v2
计算了收盘价的上升和下降的简单趋势指标。