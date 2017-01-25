本代码是设计用于演示计时器的使用的。这个EA交易在收到来自计时器的信号时在随机的方向上进行交易，

如果当计时器信号到来时已经有了建立的仓位，EA将跳过计时器信号。

计时器的参数，以及止损和获利值可以在输入参数中设置。