Indicador de tendência com três estados:

Tendência fraca e lateralizada(cor cinza);

Tendência mediana (cor azul);

Tendência forte (cor rosa).

O tamanho das barras do histograma são definidas como uma multiplicação do tamanho das velas em pontos pelo volume, e no caso de gaps grandes, como uma multiplicação do gap em pontos pelo volume. O critério de comparação para colorir as barras é o valor de desvio de seu valor médio. O tamanho para a comparação é um desvio quadrático significativo.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Fig.1 Indicador TrendRange