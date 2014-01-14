Participe de nossa página de fãs
Indicador de tendência com três estados:
- Tendência fraca e lateralizada(cor cinza);
- Tendência mediana (cor azul);
- Tendência forte (cor rosa).
O tamanho das barras do histograma são definidas como uma multiplicação do tamanho das velas em pontos pelo volume, e no caso de gaps grandes, como uma multiplicação do gap em pontos pelo volume. O critério de comparação para colorir as barras é o valor de desvio de seu valor médio. O tamanho para a comparação é um desvio quadrático significativo.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Fig.1 Indicador TrendRange
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1573
