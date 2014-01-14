CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

XCCI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizações:
3791
Avaliação:
(24)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (133.8 KB) visualização
xcci.mq5 (8.48 KB) visualização
xcci_bb.mq5 (11.93 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este indicador é o Commodity Channel Index padrão com o desvio médio padrão e a possibilidade de selecionar os algoritmos de média e a variação dinâmica dos níveis de sobrecompa / sobrevenda.

A única diferença entre este indicador e seu equivalente padrão é a possibilidade de alterar o algoritmo de suavização, permitindo selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:

  1. SMA - média móvel simples;
  2. EMA - média móvel exponencial;
  3. SMMA - média móvel suavizada;
  4. LWMA - média móvel ponderada linear;
  5. JJMA - média adaptativa JMA;
  6. JurX - suavização ultra linear;
  7. ParMA - suavização parabólica;
  8. T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
  9. VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
  10. AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.

Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.

  • Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
  • Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
  • Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
  • Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.

Níveis de sobrecompra / sobrevenda são indicados pela variante da variação dinâmica baseada em Bandas de Bollinger ® para fornecer um trabalho mais preciso com ele.

Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".

Indicador XCCI_BB

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/490

TrendRange TrendRange

Indicador de tendência com três estados.

DailyPivotShift_Full DailyPivotShift_Full

O indicador DailyPivot_Shift difere do indicador comum DailyPivot, os principais níveis podem ser calculados com o deslocamento do início do dia. Esta variante do indicador DailyPivot_Shift_Full pode ser construído para qualquer gráfico de barras e permite ver claramente o comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra.

IncGUI_BitPicA IncGUI_BitPicA

Uma versão atualizada da classe CBitPic com a capacidade de controlar o desenho transparente.

VolatilityPivot VolatilityPivot

Este indicador é calculado com base na volatilidade do par de moeda mostrado próximo aos níveis de suporte e resistência, dependendo da direção da tendência.