Descripcion:

El indicador de tendencia con tres Estados:

Tendencia débil y un llano (color gris);

Tendencia media (color azul);

Tendencia fuerte (color rosado).

El tamaño de las barras del histograma se define como la multiplicación del tamaño del la vela en puntos de un volumen y en caso de grandes gaps, como la multiplicación del gap en los puntos de un volumen. El criterio de comparación para colorear las barras es el valor de la desviación de histograma del valor promedio. El tamaño para la comparación es una desviación cuadrada significativa.

recios El indicador utiliza las clases de la librería SmoothAlgorithms.mqh (debe ser copiado en terminal_data_folder\MQL5\Include). El uso de las clases fue minuciosamente descrito en el artículo "Serie de Precios Medios para Cáculos Intermedios sin usar Buffers adicionales".

Fig.1 El indicador TrendRange