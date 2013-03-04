CodeBaseРазделы
Индикаторы

TrendRange - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
3995
(21)
Трендовый индикатор с тремя состояниями:

  • Слабый тренд и флет (серый цвет);
  • Умеренный тренд (синий цвет);
  • Сильный тренд (розовый цвет).

Размер баров гистограммы определяется произведением размера свечи в пунктах на объем, а в случае больших гэпов, произведением гэпа в пунктах на объем. Критерием для сравнения при окраске баров служит величина отклонения гистограммы от своего среднего значения. Размер для сравнения - среднеквадратичное отклонение.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор TrendRange

