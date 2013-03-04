Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
TrendRange - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3995
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Трендовый индикатор с тремя состояниями:
- Слабый тренд и флет (серый цвет);
- Умеренный тренд (синий цвет);
- Сильный тренд (розовый цвет).
Размер баров гистограммы определяется произведением размера свечи в пунктах на объем, а в случае больших гэпов, произведением гэпа в пунктах на объем. Критерием для сравнения при окраске баров служит величина отклонения гистограммы от своего среднего значения. Размер для сравнения - среднеквадратичное отклонение.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Рис.1 Индикатор TrendRange
Обновленная версия класса CBitPic с возможностью управления прозрачностью рисованияVolatilityPivot
Этот индикатор вычисляется на основе показателей волатильности валютной пары, показывая ближайший уровень сопротивления или поддержки в зависимости от направления тренда.
Индикатор точек разворота по недельным свечкамTradeAlgorithms
Библиотека торговых функций, предназначенная для использования в коде скриптов и экспертов в зависимости от брокера.