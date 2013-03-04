Трендовый индикатор с тремя состояниями:

Слабый тренд и флет (серый цвет);

Умеренный тренд (синий цвет);

Сильный тренд (розовый цвет).

Размер баров гистограммы определяется произведением размера свечи в пунктах на объем, а в случае больших гэпов, произведением гэпа в пунктах на объем. Критерием для сравнения при окраске баров служит величина отклонения гистограммы от своего среднего значения. Размер для сравнения - среднеквадратичное отклонение.

Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".

Рис.1 Индикатор TrendRange