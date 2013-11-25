代码库部分
TrendRange - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin
1843
(21)
趋势指标，带有三种状态:

  • 弱趋势和横盘 (灰色);
  • 中级趋势 (蓝色);
  • 强趋势 (粉色).

直方图柱线尺寸的定义是蜡烛图的点数乘以交易量，若存在大的跳空，则以跳空点数乘以交易量。柱线着色的标准，是比较直方图与它的平均值的偏差值。尺寸的比较意思是方差。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"

图例.1 TrendRange 指标

VolatilityPivot VolatilityPivot

本指标依据趋势方向，计算当前商品波动的最近支撑和阻力位。

VSI VSI

此指标计算每秒钟的交易量 (或给定周期)，以及相对应的移动平均线。

第三代移动平均线 第三代移动平均线

本移动平均线，使用十分简单的过程来降低时间滞后，就是基于增加移动平均周期。

TrendСontinuation TrendСontinuation

创建本指标的目的是用来判断趋势和它的方向。