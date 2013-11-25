趋势指标，带有三种状态:

弱趋势和横盘 (灰色);

中级趋势 (蓝色);

强趋势 (粉色).

直方图柱线尺寸的定义是蜡烛图的点数乘以交易量，若存在大的跳空，则以跳空点数乘以交易量。柱线着色的标准，是比较直方图与它的平均值的偏差值。尺寸的比较意思是方差。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

图例.1 TrendRange 指标