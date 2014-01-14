Autor Real:

MetaQuotes

O indicador DailyPivot_Shift difere do indicador comum DailyPivot, os principais níveis podem ser calculados com o deslocamento do início do dia. Portanto é possível calcular os níveis baseado em hora local e não no horário do servidor, por exemplo, GMT-8. Além disso, este indicador não leva em consideração informações relativas as cotações de sábado e domingo, gerando níveis na segunda-feira.

Esta variante do indicador DailyPivot_Shift_Full pode ser construído para qualquer gráfico de barras e permite ver claramente o comportamento do mercado em relação aos níveis dos indicadores em cada barra. Provavelmente a melhor maneira de usar o indicador é analisar uma estratégia trabalhando offline.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 28.07.2006.



