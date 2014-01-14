CodeBaseSeções
WeeklyPivot - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1882
Avaliação:
(22)
Publicado:
Atualizado:
Autor real:

O autor é desconhecido

Indicador de pontos de reversão desenhado em velas semanais. A linha média roxa é um pivot na vela semanal Os níveis de suporte e resistência são definidos pelo tamanho da velas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.

Fig.1 Indicador WeeklyPivot

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1572

