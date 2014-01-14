Participe de nossa página de fãs
WeeklyPivot - indicador para MetaTrader 5
1882
Autor real:
O autor é desconhecido
Indicador de pontos de reversão desenhado em velas semanais. A linha média roxa é um pivot na vela semanal Os níveis de suporte e resistência são definidos pelo tamanho da velas.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.
Fig.1 Indicador WeeklyPivot
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1572
