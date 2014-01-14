Autor real:

O autor é desconhecido

Indicador de pontos de reversão desenhado em velas semanais. A linha média roxa é um pivot na vela semanal Os níveis de suporte e resistência são definidos pelo tamanho da velas.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 18.09.2007.

Fig.1 Indicador WeeklyPivot