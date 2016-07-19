Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
PriceChannel_Stop_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1013
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador PriceChannel_Stop com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador PriceChannel_Stop.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador PriceChannel_Stop_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15647
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador ROC2_VG.ROC2_VG_HTF
Indicador ROC2_VG com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
O oscilador, sob a forma de uma nuvem, com base na correlação de duas Momentuns ajustadas (suavizadas) a partir de diferentes intervalos de tempo.T3Taotra_HTF
Indicador T3Taotra com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.