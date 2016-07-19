CodeBaseSeções
Experts

Exp_ROC2_VG - expert para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
787
Avaliação:
(25)
Publicado:
Atualizado:
\MQL5\Include\
TradeAlgorithms.mqh (60.9 KB) visualização
\MQL5\Indicators\
ROC2_VG.mq5 (7.84 KB) visualização
\MQL5\Experts\
Exp_ROC2_VG.mq5 (7.57 KB) visualização
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador ROC2_VG. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar. No conselheiro foi acrescentado um parâmetro de entrada para o negociar contra a tendência:

input bool       Invert=false;          //Negociação contra a tendência

Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ROC2_VG.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.

É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.

Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Fig.1. Exemplos de operações no gráfico

Resultados do teste para 2015, EURAUD, H4:

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Fig.2. Gráfico de resultados de teste

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15640

ROC2_VG_HTF ROC2_VG_HTF

Indicador ROC2_VG com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

XEnvelopes_Digit_Grid XEnvelopes_Digit_Grid

Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondados

PriceChannel_Stop_HTF PriceChannel_Stop_HTF

Indicador PriceChannel_Stop com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

TSICloud TSICloud

O oscilador, sob a forma de uma nuvem, com base na correlação de duas Momentuns ajustadas (suavizadas) a partir de diferentes intervalos de tempo.