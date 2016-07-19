Participe de nossa página de fãs
Exp_ROC2_VG - expert para MetaTrader 5
O conselheiro Exp_Directed_Movement baseia-se nas alterações de cor do indicador ROC2_VG. No momento de fechamento da barra, forma-se um sinal para entrar no mercado, se a cor da nuvem do indicador mudar. No conselheiro foi acrescentado um parâmetro de entrada para o negociar contra a tendência:
input bool Invert=false; //Negociação contra a tendência
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador ROC2_VG.ex5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
É preciso levar em conta que o arquivo da biblioteca TradeAlgorithms.mqh está destinado para ser usado pelos conselheiros de corretoras que oferecem um spread nulo e a possibilidade de colocar Stop Loss e Take Profit juntamente com a abertura da posição. Você pode baixar mais variantes da biblioteca no link Trade Algorithms.
Nos testes abaixo, os parâmetros de entrada usados pelo conselheiro são padrão. Além disso, neles não foram usados o Stop Loss e o Take Profit.
Fig.1. Exemplos de operações no gráfico
Resultados do teste para 2015, EURAUD, H4:
Fig.2. Gráfico de resultados de teste
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15640
