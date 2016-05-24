Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
TSI-Osc - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 881
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Oscilador TSI.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/8612
Burg Extrapolator
O EA utiliza o método de predição linear de Burg, que foi tirado do meu indicador Extrapolator.mq4.21hour
Colocamos duas ordens pendentes no tempo especificado e excluímos uma delas quando a outra é disparada.
MTrendLine é um Autoregulador Muito Conveniente de Ordens Pendentes em Referência às Linhas de Tendência
Muitas vezes você tem que mover a ordem pendente a cada hora, em referência à linha de tendência e constrange você em relação a seu tempo. É por isso que este EA (semi-automático) foi desenvolvido, ele alivia totalmente o rastreamento da linha de tendência e a alteração da ordem pendenteRSIColored_v1, DivPeakTroughRSI_SW
A divergência de RSI, a continuação do tema de divergência.