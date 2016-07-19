Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:



input uint Digit=3;

O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.





Fig.1. Indicador XEnvelopes_Digit









Fig.2. Indicador XEnvelopes_Digit