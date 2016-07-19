Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
XEnvelopes_Digit - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 795
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos. O número de dígitos para arredondamento, é definido no indicador de entrada de variáveldígito:
input uint Digit=3; //número de casas decimais para arredondamento
O indicador usa as classes da biblioteca SmoothAlgorithms.mqh (é necessário copiar para o <diretório_dados_do_terminal>\MQL5\Include); no artigo "Média de séries de preços, sem buffers adicionais para cálculos intermédios" encontra-se uma descrição detalhada.
Fig.1. Indicador XEnvelopes_Digit
Fig.2. Indicador XEnvelopes_Digit
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15630
O indicador TrendX pode ser usado para entrar/sair do mercado.ROC2_VG
Construção dos indicadores ROC de dois tipos arbitrários (incluindo o Momentum) e períodos numa única janela.
Indicador Envelopes com preenchimento de cor do interior do canal sob a forma de uma nuvem de cor, com exibição dos valores mais recentes sob a forma de etiquetas de preço, com a possibilidade de arredondar os níveis do canal até um número necessário de dígitos, e uma grade de preços com estes valores arredondadosROC2_VG_HTF
Indicador ROC2_VG com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.