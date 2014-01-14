Participe de nossa página de fãs
ATR Channels - indicador para MetaTrader 5
- Nikolay Kositsin
- 4692
Autor real:
Luis Guilherme Damiani
Canais ATR baseado nos canais de movimento do preço, considerando o indicador técnico ATR (Average True Range). O indicador mostra claramente a aceleração da tendência, seus momentos de retardo e também áreas de sobrecompra e sobrevenda a partir da perspectiva do intervalo médio verdadeiro.
A variante apresentada deste indicador famoso permite selecionar uma das dez variantes de suavização disponíveis:
- SMA - média móvel simples;
- EMA - média móvel exponencial;
- SMMA - média móvel suavizada;
- LWMA - média móvel ponderada linear;
- JJMA - média adaptativa JMA;
- JurX - suavização ultra linear;
- ParMA - suavização parabólica;
- T3 - suavização exponencial múltipla de Tillson;
- VIDYA - suavização com o algoritmo de Tushar Chande;
- AMA - suavização com o algoritmo de Perry Kaufman.
Deve se notar que o parâmetro Phase possui um significado totalmente diferente entre os diferentes algoritmos de suavização.
- Para JMA, Phase é uma variável externa cujo valor varia entre -100 e +100.
- Para T3, é uma relação de suavização multiplicada por 100 para se obter uma visualização melhor.
- Para VIDYA, é um período do oscilador CMO e para AMA é um período lento de EMA.
- Em AMA, o período rápido de EMA, por padrão, é um valor fixo igual a 2. A razão de crescimento da potência para AMA também é igual a 2.
Este indicador utiliza a biblioteca de classes SmoothAlgorithms.mqh (deve ser copiada para terminal_data_folder\MQL5\Include). O uso desta classe está descrito com mais detalhes no Artigo "Série de preço médio para cálculos intermediários sem utilizar buffers adicionais".
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em 08.08.2006.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/494
