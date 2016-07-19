Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Q2MA_HTF - indicador para MetaTrader 5
Indicador Q2MA com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // período do gráfico do indicador (timeframe)
Para que o conselheiro gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador Q2MA.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.
Fig.1. Indicador Q2MA_HTF
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/15617
M2_MA
Combinação linear não trivial ajustada (suavizada) das médias EMA e LWMAMaChannel
Indicador de tendência simples baseado em duas médias móveis na forma de NRTR.
Exp_Q2MA
O conselheiro Exp_Q2MA baseia-se nas alterações de cor do indicador Q2MA.Exp_MaChannel
Sistema de negociação baseado nos sinais do indicador MaChannel.